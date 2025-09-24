Bakanlar Kurulu, petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, petrol dışı gelirler konusunun iki hükümet arasında ortak bir mutabakatla acilen çözülmesi çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümünde petrol ihracatına ilişkin federal hükümet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve petrol şirketleri arasında varılan üçlü anlaşma konusu ele alındı.

Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed Salih, konuyu Bakanlar Kuruluna özetleyerek, uzun görüşmeler ve müzakerelerin ardından anlaşmanın hazırlandığını ve dün (23 Eylül Salı günü) Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalandığını belirtti. Dolayısıyla, SOMO aracılığıyla petrolün yeniden ihraç edilmesi ve pazarlanması önünde herhangi bir engel kalmadığı aktarıldı.

Kemal Muhammed Salih, raporunun sonunda, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin şu anda Irak Petrol Bakanlığı tarafından imzalanacak üçlü anlaşmayı beklediğini ve anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde yürürlüğe gireceğini belirtti. Bakan Vekili Salih, ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin anlaşmanın uygulanması için tüm hazırlıkları yaptığının güvencesini verdi.

Daha sonra Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, müzakerelerin gidişatını ayrıntılı olarak anlattı, tüm tarafların ortak çabalarıyla ortadan kaldırılan tüm engellere dikkat çekti.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim ise üçlü anlaşmanın içeriğini Bakanlar Kuruluna sunarak, anlaşmanın maddelerinin ve hükümlerinin ayrıntılarını, federal hükümetin, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ve petrol şirketlerinin her birinin yükümlülüklerini, haklarını ve yetkilerini açıkladı.

Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi müzakere heyetini çabaları ve sıkı çalışmalarından dolayı tebrik ederken, Irak Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısında alınan kararı memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, her zaman olduğu gibi, Kürdistan Bölgesi'nin maaş ve haklarının sağlanması amacıyla yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu yineledi.

Toplantının ikinci bölümünde ise petrol dışı gelirlerin sınıflandırılması konusunda son gelişmeler ele alındı.

Bakanlar Kurulu Sekreteri, Bakanlar Kuruluna konunun anayasal ve hukuki yönlerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Daha sonra müzakere heyetinin diğer üyeleri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında bu konuda yapılan müzakerelerin ayrıntılarından bahsetti.

Bakanlar Kurulu, Federal Mali Yönetim Yasası, Federal Genel Bütçe Yasası ve Federal Mahkeme kararı temelinde bu konuyu çözmeye hazır olduğunu bir kez daha vurgularken, Maliye ve Ekonomi Bakanı'na Temmuz 2025'te Irak Maliye Bakanlığı hesabına 120 milyar dinar daha aktarılması talimatını verdi.