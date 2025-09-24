Süreç Komisyonunun yasal düzenlemelere hazırlanacağı bildirildi

2 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki ay Süreç Komisyonunun esas çalışmalarına başlayacağını ve yasal düzenlemelere hazırlanacaklarını söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün, düşünce kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayacak.

TBMM'de barış süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün (24 Eylül 2025 Çarşamba) saat 11:00’de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonunda 12. kez toplandı.

Komisyonun 12’nci toplantısının birinci oturumunda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun ikinci oturumunda ise; Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri dinlenecek.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, önceki toplantılarında çok önemli ve verimli çalışmalar yaptıklarını, tarafları dinleme sürecinin sonuna yaklaştıklarını ve komisyonun çalışmalarının esasının gelecek ay başlayacağını söyledi.

Yasal düzenlemelere hazırlanacaklarını söyleyen Kurtulmuş, komisyon tarafından hazırlanan önerileri Genel Kurula sunacaklarını belirtti.