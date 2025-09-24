Erbil-Ankara arasında uçak seferleri artırılacak

56 dakika önce

Anadolu Jet’in Ankara-Erbil direkt seferlerine hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, 24 Eylül Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 26 Ekim'den itibaren Anadolu Jet’in Ankara-Erbil direkt seferlerine hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Ahmed Hoşyar, bunu, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesinde "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Anadolu Jet’in açıklamasına göre uçuşlar haftada iki gün (pazar ve perşembe günleri) gerçekleştirilecek.