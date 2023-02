ABD Suriye’de bir İran İHA’sını düşürdü

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın 14 Şubat’ta saat 14.30’da yaşandığı bildirildi.

İran yapımı İHA’nın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Conoco Görev Destek Sitesi üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışırken ABD hava kuvvetlerince vurulduğu belirtildi.

Paylaşılan görsellerde, söz konusu İHA’nın vurulduktan sonra alev alarak düştüğü görülüyor.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w