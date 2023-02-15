Politika

ABD Suriye’de bir İran İHA’sını düşürdü

ABD güçleri, Suriye’de İran’a ait bir İHA düşürdü.
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suriye ABD Suriye İran İHA

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın 14 Şubat’ta saat 14.30’da yaşandığı bildirildi.

İran yapımı İHA’nın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Conoco Görev Destek Sitesi üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışırken ABD hava kuvvetlerince vurulduğu belirtildi.

Paylaşılan görsellerde, söz konusu İHA’nın vurulduktan sonra alev alarak düştüğü görülüyor.

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