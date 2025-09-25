Tel Aviv'de patlama: Yaralılar var

4 saat önce

Tel Aviv’in merkezindeki La Guardia Caddesi’nde bir otomobilin patlaması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basını, 25 Eylül 2025 Perşembe günü Tel Aviv’in merkezindeki La Guardia Caddesi’nde bir otomobilin patladığı bilgisini geçti.

Patlamada, yaralıların olduğu belirtilirken, yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekiplerinin patlamanın ardından aldıkları ihbar üzerine olay yerine intikal ettiği ve inceleme başlattığı aktarıldı.

Tel Aviv’deki patlamayı henüz üstlenen olmadı.