Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapis cezasına çarptırıldı

3 saat önce

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada, "suç örgütü kurma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Paris Mahkemesi "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını verdi.

Sarkozy’nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan mahkum etti.

Mahkeme, Sarkozy'nin 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Paris Savcılığı, eski Fransa Cumhurbaşkanı ve 11 kişinin yargılandığı davada Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istemişti.

Sarkozy, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan davada başından bu yana kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Öte yandan Libya davasında "kilit" tanık statüsündeki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine 23 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.