Marco Rubio, Erbil-Bağdat arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

4 dakika sonra

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile Bağdat arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Marco Rubio, 25 Eylül Perşembe günü sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak Hükümeti ve petrol şirketleri arasında petrol ihracatının yeniden başlaması için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Marco Rubio, anlaşmanın Washington'ın desteğiyle yapıldığını belirtti.

Rubio, ayrıca anlaşmanın Amerikalılar ve Iraklılar için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

We welcome the announcement that the Government of Iraq has reached an agreement with the Kurdistan Regional Government and international companies to reopen the Iraq-Türkiye pipeline. This deal, facilitated by the United States, will bring tangible benefits for both Americans… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 25, 2025

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 25 Eylül Perşembe günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi sahalarının petrolünün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edilmesi için tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bunun, servetin adil dağılımını, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesini ve yatırımın teşvik edilmesini garanti altına aldığını belirten Sundai, bunun 18 yıldır beklediğimiz bir başarı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Mesrur ​​Barzan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi, petrol şirketleri, Irak Petrol Bakanlığı ve SOMO arasında bugün varılan anlaşma, tüm ekip ve heyetlerin yoğun çalışmaları ve çabalarının bir sonucudur." dedi.

Bu adımın Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sahalarını dünya petrol piyasasına yeniden bağlayacağını vurgulayan Başbakan Barzani, başta direnişçi Kürdistan halkı olmak üzere herkesi tebrik ederek, "Bu tarihi günde, petrol ihraç ederek Kürdistan halkının mali haklarının önündeki büyük bir engeli kaldırdık." ifadesini kullandı.

Mesrur ​​Barzani, mesajının sonunda Kürdistan Bölgesi'nin tüm anayasal haklarının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.