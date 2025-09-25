İsviçre: Barış sürecinde arabulucu olmaya hazırız

2 saat önce

İsviçre Hükümeti, Türkiye'deki barış sürecinde arabulucu olmaya hazır olduğunu belirterek, AİHM’in Abdullah Öcalan hakkında verdiği kararların uygulanması gerektiğini vurguladı.

ANF'te yer alan habere göre İsviçre Federal Konseyi, kendilerine sunulan yeni bir önergeye verdiği yanıtta Türkiye'deki barış sürecine desteğini ifade etti.

Federal Konsey (Hükümet), Federal Parlamento Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyon Üyesi Nicolas Walder’in geçtiğimiz günlerde, Federal Konseyinin yanıtlaması üzerine parlamentoya sunulan “Türkiye’de PKK ile barış süreci: İsviçre’nin desteği nedir” başlıklı önergeye cevap verdi.

Sürecin kendileri açısından memnuniyet verici olduğuna dikkat çeken Federal Konsey, “Federal Konsey, Türkiye’deki mevcut barış sürecini memnuniyetle karşılamakta ve tüm taraflarca istenirse ve bu şekilde bir destek sağlayabilecekse, arabuluculuk hizmetlerini sunmaya hazır olduğunu ifade etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'ın içinde bulunduğu tecrit koşulları ve özgürlüğü noktasında yönetilen soruyu da cevaplayan Federal Konsey, Türkiye'nin AİHM’nin Öcalan’ın davasına ilişkin kararlarını uygulaması gerektiğini kaydetti.

Federal Konsey, “Abdullah Öcalan’ın tutukluluk koşullarına ilişkin olarak İsviçre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ve Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) tavsiyelerinin uygulamasını desteklemektedir. İsviçre, Türkiye’yi insan hakları konusundaki yükümlülüklerine ve hukuk devleti ilkelerine saygı göstermeye düzenli olarak çağırmaktadır; bunu hem ikili ilişkilerde çerçevesinde hem de çok taraflı platformlarda yapmaktadır.” sözlerini kullandı.