CENTCOM, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu’da bugün konuşlandırılan ilk tek yönlü taarruz insansız hava aracı (İHA) filosu için yeni bir görev gücü oluşturduğunu açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasında, ABD'nin Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdığı ve filonun "Akrep Saldırı Görev Gücü (TFSS) tarafından kullanılacağı" belirtildi.

TFSS gücünün, CENTCOM görev bölgesinde bulunan "Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)" İHA filo sistemlerini kullanacağı ifade edildi.

LUCAS filosunun otonom tasarlandığı ve "geniş menzilli" olduğu aktarılan açıklamada, İHA'ların mancınık, roket destekli fırlatıcı ve mobil platformlara konuşlandırılabildiği kaydedildi.