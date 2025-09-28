İçişleri Bakanlığı, Mesrur ​​Barzani'nin katılımıyla "Güvenlik Rehberi"ni ilan edecek

24 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin katılacağı bir törende "Güvenlik Rehberi"ni duyuracak.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, bugün (28 Eylül Pazar günü) saat 10:00'da "Güvenlik Rehberi"ni özel bir törenle açıklayacak.

Yedi ciltten oluşan söz konusu rehberdeki kurallar, binaların, konutların, akaryakıt istasyonlarının ve tüm büyük projelerin inşasında temel teşkil edecek.

Bu kuralların amacı, Kürdistan Bölgesi'nde vatandaşların can ve mal güvenliğini, mallarını ve altyapısını korumaktır.