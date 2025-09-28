Başbakan Barzani, Azim Koalisyonu Başkanı'nı kabul etti

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samarrayi ile Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin Azim Koalisyonu Başkanı Samarrayi’yi kabul ettiği belirtildi.

Irak'ın siyasi durumundaki son gelişmeler, Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözümü konularının görüşmede masaya yatırıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların, Kürdistan halkının ve tüm toplulukların anayasal haklarına saygı gösterilmesi, Irak vatandaşlarının hizmet ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi çerçevesinde çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.