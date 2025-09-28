Başbakan Barzani, İsmail Beşikci'nin sağlık durumunu sordu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, hastanede tedavi gören ünlü Türk yazar ve sosyolog Dr. İsmail Beşikci'nin sağlık durumunu sordu.

Başbakan Mesrur Barzani, 28 Eylül 2025 Pazar günü İsmail Beşikci Vakfı'nı telefonla arayarak, ismail Beşikci'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Mesrur Barzani, Beşikci'ye acil şifalar dilerken, tedavisi için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Gazeteci ve yazar İsmail Beşikci, 27 Eylül Cumartesi günü, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmişti.

İsmail Beşikci Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili hocamız İsmail Beşikci bugün Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmiştir. Şu an Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde tutulmakta." denilmişti.

Açıklamada, Beşikci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.