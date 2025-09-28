2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Güvenlik Rehberi'ni tanıtma töreninde "Güvenlik Rehberi, dokuzuncu kabinenin vatandaşların mülklerini koruma vizyonunun bir parçasıdır." dedi.

Bugün (28 Eylül Pazar günü) Başbakan Barzani'nin katıldığı bir özel törende "Güvenlik Rehberi" tanıtıldı.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 6 ciltten oluşan rehberle ilgili Mesrur Barzani, "İçişleri Bakanlığını, Güvenlik Rehberi'ni yazıp hazırlama gibi önemli bir görevi üstlendiği için takdir ediyorum. Bu girişim, dokuzuncu kabinenin Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının mülklerini koruma vizyon ve stratejisinin bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Kürdistan Bölgesi'nin kaydettiği başarılarına değinen Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi tüm sektörlerde ilerleme kaydetti. Kürdistan Bölgesi tüm sektörlerde ilerleme kaydetti ve bu takdire şayandır. Hepimiz Kürdistan'da gördüğümüz ilerlemeden dolayı gurur duyuyoruz." sözlerini kullandı.

Bu gelişmelere ayak uydurup Kürdistan Bölgesi'ni uluslararası standartlara yaklaştırmaları gerektiğini vurgulayan Mesrur Barzani, "Kürdistan ve halkının tehlikelerden korunmasını, ilerleme ve teknolojiden de yararlanmasını sağlamalıyız." dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla sivil savunma ekiplerine en gelişmiş teknoloji, kurtarma ve yangınla mücadele ekipmanlarını sağladına işaret eden Başbakan Barzani, "Elbette, bundan daha önemlisi, felaketlerin nasıl önleneceği ve yangın gibi olayların ve bunların yayılmasının nasıl sınırlandırılacağıdır; bu, tam olarak gereken güvenlik kurallarına uyulmasıyla gerçekleştirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenlik Rehberi vatandaşlarımızın hayatlarını korumanın temelini oluşturacaktır." diyen Mesrur Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rehberin hazırlanmasındaki amaç, binalar, konutlar, depolar ve benzin istasyonlarında vatandaşları korumak ve herhangi bir teknik hatanın önüne geçmek, felakete yol açmamak ve ciddi insani ve maddi hasara neden olmamaktır."

Hız kameralarının trafik kazalarını yüzde 50 oranında azalttığına dikkat çeken Mesrur Barzani, "İçişleri Bakanlığının hız kamerası yerleştirme projesi ve girişimi trafik kazalarını azalttı ve binlerce vatandaşın hayatını kurtardı." dedi.