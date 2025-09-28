Başbakan Barzani'den "Güvenlik Rehberi" paylaşımı

54 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Güvenlik Rehberi”nin, hükümetin vatandaşların yaşam kalitesini daha iyi ve daha güvenli bir şekilde iyileştirmeye yönelik genel stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Başbakan Barzani, sosyal medya platformu X üzerinden, 28 Eylül’de (bugün) Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan Güvenlik Rehberi vizyonuna yer verdiği bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Başbakan, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının malını korumak için sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Güvenlik Rehberi vizyonunu bugün hayata geçirdiklerini belirtti.

Mesrur Barzani’ye göre söz konusu vizyon, hükümetin vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirme ve onlara daha iyi ve daha güvenli bir şekilde hizmet verme yönündeki genel stratejisinin bir parçasıdır.

Bugün gerçekleştirilen törene katılan Başbakan, tören kapsamında, dört yıldan fazla süredir "Güvenlik Rehberi"ni hazırlayan yüksek komitenin başkan ve üyelerine ödüllerini takdim etti.