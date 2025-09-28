İran: Snapback mekanizmasını devreye sokma kararı hukuki açıdan geçersiz

28 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın (E3) Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına geri dönülmesi için Snapback mekanizmasını devreye sokma kararının “hukuki açıdan geçersiz” olduğunu belirtirken, İran Dışişleri Bakanlığı, “kararlı ve sert” bir şekilde yanıt verileceğini duyurdu.

Bakan Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta, Tahran'ın “diplomasiye ve adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaya hazır” olduğunu, ancak E3 ülkeleri ve ABD'nin “çatışma yaklaşımını” seçtiğini savundu.

Süresi dolmuş kararları yeniden hayata geçirme girişiminin yasal dayanağı olmadığını söyleyen Arakçi, şu sözleri sarf etti:

“İran'ın nükleer sorunları, nükleer anlaşma ve 2231 sayılı karar ile zaten çözülmüştür. Ayrıca, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırıları, iptal edilen bu kararları geçersiz ve mevcut gerçeklikle ilgisiz hale getirmiştir.”

Arakçi, Tahran'ın egemenlik haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini ve bunlara zarar verme girişimlerinin uygun bir yanıtla karşılanacağının altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, BM yaptırımlarının yeniden uygulanmasının ardından “kararlı ve kesin bir yanıt” vereceğini taahhüt etti.

Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti ulusal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacak ve halkının çıkar ve haklarını zedeleyen her türlü eyleme kararlı ve kesin bir yanıt verecektir.” denildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Tahran'ın uranyum zenginleştirmesinin askıya alınması da dahil olmak üzere ‘yasadışı’ kararlara uymakla yükümlü olmadığını bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de ülkesinin müzakerelere hazır olduğunu, ancak “sonuç önceden biliniyorsa müzakerelerin anlamsız olduğunu” dile getirdi.

Laricani, “Kimse nükleer programı ortadan kaldıramaz… Biz başarılarımızı korumaya devam edeceğiz.” dedi.