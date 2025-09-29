KDP Siyasi Bürosu Başkan Barzani liderliğinde toplanacak

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, bugün Başkan Mesud Barzani liderliğinde toplanacak.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre KDP Siyasi Bürosunün, 29 Eylül Pazartesi günü (bugün) Başkan Mesud Barzani liderliğinde toplanması bekleniyor.

Onuncu kabinenin oluşumuna ilişkin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetiyle gerçekleştirilen son görüşmenin sonuçlarının toplantıda ele alınması planlanıyor.

Irak, Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki siyasi durum, yaklaşan Irak Parlamento seçimleri ile Erbil-Bağdat görüşmelerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.