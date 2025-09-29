İran’da Mossad adına çalışan şahıs idam edildi

2 saat önce

İran’da Mossad adına casusluk yaptığı belirlenen Behmen Çubi Asl, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından idam edildi.

İran basında yer alan haberlere göre İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Behmen Çubi Asl idam edildi.

Behmen Çubi Asl adlı sanığın "Mossad adına casusluk yapmak" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamalarıyla yargılandığı belirtilen haberde, Tahran’da görülen davada, uzun süren soruşturma ve yargılama sürecinin ardından, mevcut delil ve belgeler doğrultusunda sanığa idam cezası verildiği, kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından cezanın bu sabah infaz edildiği bildirildi.

Sanığın casusluk faaliyetlerine ilişkin detayların da kamuoyuyla paylaşıldığı haberde, Çubi Asl’ın ülkenin kritik veri tabanlarına erişim yetkisine sahip bir uzman olduğu ve bu konumu nedeniyle MOSSAD'ın hedefi haline geldiği ifade edildi.

Körfez ülkelerinden birinde katıldığı bir uzmanlık eğitimi sırasında İsrail istihbarat unsurları tarafından fark edilen Çubia Asl, bu süreçten sonra ajanlar tarafından adım adım değerlendirildiği kaydedildi.

Mossad'ın Çubi Asl ile kurduğu iş birliğinin temel amacının, İran’daki veri merkezlerine sızmak ve devlet kurumlarının bilgi altyapılarına erişim sağlamak olduğu belirtildi.