PDKS: Afrin'de Kürtçe eğitimin yasaklanması kültürel ve ulusal hakların ihlalidir

2 saat önce

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDKS) Merkez Komitesi, Suriye Hükümetinin Afrin ve Kürt bölgelerinde Kürtçe eğitimini yasaklama kararını kınadı.

PDKS tarafından yapılan açıklamada, Afrin ve Kürt bölgelerinde Kürtçe eğitimini yasaklayan Şam yönetiminin kararına tepki gösterildi.

Suriye Hükümetinin Afrin ve Rojava'nın diğer Kürt bölgelerinde Kürtçe eğitimini yasaklama kararını şiddetle kınadığını belirten PDKS, kararın Suriye'deki Kürt halkının haklarına olumsuz yansıyacağı uyarısında bulundu.

Kararın uluslararası ve ulusal kararlarda belirlenen en basit kültürel ve ulusal hakların açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca, Kürt dilinin yalnızca bir öğrenme aracı değil, aynı zamanda kimliğin özü ve Suriye'deki Kürt halkının ulusal varlığının temel bir dayanağı olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu hakkın inkar edilmesi, Kürt halkının varlığını ve ulus inşasındaki tarihsel rolünün inkar edilmesi anlamına gelir. Bu da Suriye devriminin özgürlük, onur ve adalet ile ilgili tüm sloganlara aykırıdır.

Kürtlerin en basit kültürel hakkı olan dilleri ihlal edildiğinde, Suriye'nin geleceğinde siyasi ve anayasal haklarının tanınmasından nasıl ciddi olarak bahsedebiliriz? Eşitlik sağlayan bir anayasa nasıl hazırlayabiliriz?"

PDKS ayrıca, Kürtçenin Kürt bölgelerinde Arapça ile birlikte resmi dil olarak tanınması ve ulusal müfredata dahil edilmesinin, Suriye'deki kamu ulusal projesinin ciddiyetinin gerçek ölçütü olduğunu vurgulamaktadır.

Kararın derhal iptal edilmesi ve Kürt dilinin okul müfredatına geri döndürülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, gelecekteki Suriye'nin özgürlük, adalet ve onur temelinde demokratik, federal bir ülke olması gerektiğine dair güvenin ve kanıtın oluşturulması için ilk adım atılması talep ediliyor.