Sekiz Arap ve İslam ülkesinden Gazze planı hakkında ortak açıklama

4 saat önce

Sekiz Arap ve İslam ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu'da barışı sağlama ve Gazze savaşını sona erdirme çabalarını destekleyen ortak bir bildiri yayınladı.

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisinin açıklanmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Trump'ın liderliği ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının" memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu belirtilerek, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

“Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.” diyen Erdoğan, “Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.