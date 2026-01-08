Macron ve Erdoğan, Şaraa ile telefonda görüştü

20 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmed Şaraa ile telefon görüşmesinde Halep'teki durumu ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre bugün (9 Ocak 2026 Cuma) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmed Şaraa ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Macron ile Şaraa telefon görüşmesinde iş birliği, Halep'teki durum ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Şaraa, Fransa'nın Suriye'nin toparlanmasına verdiği desteği överken, Emmanuel Macron ise iki ülke arasında devam eden koordinasyon ve istişarelerin önemini vurguladı.

Ahmed Şaraa ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriye'deki son gelişmeleri ve barışı pekiştirme çabalarını görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına desteğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, "her iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve tehditlerle mücadele etmek için ortak koordinasyonun" önemini vurguladı.

Görüşmede, taraflar iki ülkenin ilgili kurumları arasında yoğun temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.