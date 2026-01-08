ENKS Sözcüsü: Başkan Barzani Suriye'de Kürtlerin birleşik bir tutum sergilemesini destekliyor

46 dakika önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Faysal Yusuf, "Suriye hiçbir millete veya partiye ait değildir. Bu nedenle tüm toplulukların ve milletlerin haklarına saygı gösterilmelidir." dedi.

ENKS Sözcüsü Yusuf, 8 Ocak 2026 Perşembe günü Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, "Kürtlerin varlığını kimse inkar edemez. Suriye'de, Kürtler ve Araplar olmak üzere iki ana millet yaşamaktadır." sözlerini sarf etti.

Başkan Barzani'nin her zaman Kürt halkının birleşik bir tutum sergilemesini desteklediğini anımsatan Faysal Yusuf, "Başkan Barzani'nin Halep ile ilgili mesajı, önemli ve gurur vericidir." dedi.

Tüm farklı milletlere ve topluluklara saygı duyan güçlü bir Suriye'nin olması gerektiğine vurgu yapan Sözcü Yusuf, "Kürtler bu devletin önemli bir ortağı olmalıdır." açıklamasında bulundu.