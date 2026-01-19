SDG: Şeddadi Cezaevi çevresinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Ferhad Şami, binlerce DAİŞ mensubunun tutulduğu Şeddadi Cezaevi çevresine silahlı gruplar tarafından saldırı düzenlendiğini ve şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı.

Ferhad Şami, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü (bugün) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, binlerce DAİŞ’liyi barındıran Şeddadi Cezaevi çevresine, silahlı gruplarca saldırı düzenlendiğini belirtti.

Şami, “Cezaevinin güvenliğinden sorumlu güçlerimiz ile saldırganlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.” dedi.

Söz konusu saldırının, bölgenin hassas bir güvenlik sürecinden geçtiği ve SDG'nin birden fazla cephede çeşitli baskı ve saldırılarla karşı karşıya kaldığı kritik bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Şeddadi Cezaevi, Haseke'deki Guveyran Cezaevi ile birlikte en fazla DAİŞ mensubunun tutulduğu iki ana merkezden biri olarak biliniyor.

Raporlara göre bu iki cezaevinde toplamda yaklaşık 10 bin DAİŞ mensubu bulunuyor. Şeddadi Cezaevi'nin tek başına 3 bin ila 5 bin arasında tutukluya ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. Cezaevindeki tutuklu profilini; Iraklı ve Suriyelilerin yanı sıra, 58 farklı ülkeden gelen yaklaşık 2 bin yabancı uyruklu (yabancı terörist savaşçı) oluşturuyor.

SDG ve uluslararası koalisyon, daha önce defalarca yaptıkları açıklamalarda, bu cezaevlerinin yönetiminin ve güvenliğinin sağlanmasının zorluğuna dikkat çekmiş; ilgili ülkelere vatandaşlarını geri almaları çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrılar uluslararası camiadan beklenen karşılığı görmedi. Bölgedeki istikrarsızlığın tırmanışa geçtiği mevcut konjonktürde, DAİŞ tutuklularının bulunduğu merkezlere yönelik tehdidin katlanarak arttığı belirtiliyor.