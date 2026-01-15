BCF, Halep'te yerinden edilen ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor

46 dakika önce

Barzani Yardım Vakfının (BCF) bugüne kadar 17 binden fazla kişiye yardım sağladığını ve mültecilerin bir kısmının Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine geri dönüş sürecinin başladığını bildirdi.

BCF Suriye Ofisi, faaliyetlerine ilişkin 6. günlük raporunu yayımladı.

Rapora göre BCF ekipleri 17 bin 813 kişiye yardım ulaştırmayı başardı. Yardımlar arasında sıcak yemek, gıda, kışlık malzeme ve tıbbi yardım yer alıyor.

Tehlikelere rağmen, Afrin'den Halep'e mültecilerin geri dönüş süreci başladı.

12 Ocak'ta 750 aile, 13 Ocak'ta 15 otobüsle 750'den fazla kişi, 14 Ocak'ta ise 800'den fazla kişi daha Halep'e geri döndü.

Resmi verilere göre 8 Ocak 2026'da Halep'te Suriye Arap Ordusu ile iç güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 27 bin 750 aile (138 bin 750 kişi) yerinden edildi ve bunların yüzde 90'ı Afrin'e göç etti.

Barzani Yardım Vakfı, aralarında (Peace Village، KHALSA AID، ZER COMPANY ، Tofin Catholic Church, Media International School ve Aghsan Al-Karma Organization) bulunan uluslararası ve yerel bağışçılara, binlerce aileye yardım sağlanmasına katkılarından dolayı teşekkkür etti.

Yapılan yardımların detayları şöyle sıralandı:

Toplam 17 bin 813 kişi BCF'nin yardımlarından yararlandı

Sıcak yemek; 12 bin 17 kişiye sağlandı.

Gıda; 3 bin 360 kişiye sağlandı.

Tıbbi yardım; 685 kişiye ulaşıldı.

Çocuklara psikolojik destek; 643 çocuğa ulaşıldı.