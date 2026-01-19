"Başbakan Barzani Davos'ta 20'den fazla stratejik görüşme gerçekleştirecek"

40 dakika önce

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Aras Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Davos Zirvesi'ne katılımının önemini değerlendirirken, Başbakan'ın zirve kapsamında 20'yi aşkın kritik toplantı yapacağını belirtti.

Aras Xoşnaw, bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e verdiği demeçte, Başbakan Barzani'nin Dünya Ekonomik Forumu'ndaki programına ilişkin detayları paylaştı.

Xoşnaw, Başbakan’ın forum marjında dünya liderleri, üst düzey yetkililer ve küresel ölçekteki büyük yatırım şirketlerinin temsilcileriyle tek bir merkezde 20'den fazla önemli görüşme gerçekleştireceğini dile getirdi.

Davos'un doğası gereği küresel karar vericileri, iş dünyası liderlerini ve girişimcileri bir araya getirdiğini hatırlatan Xoşnaw, bu atmosferin karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandırdığını vurguladı.

Görüşmelerin içeriğine dair de bilgi veren Xoşnaw, şunları kaydetti:

"Başbakan'ın temaslarının büyük bir kısmı; Kürdistan Bölgesi'nin çevresel, ekonomik, toplumsal yapısı ve sağladığı istikrarla, yabancı yatırımlar için ne kadar elverişli ve dışa açık bir ortam sunduğunu anlatmaya odaklanacak."

Kürdistan Bölgesi'nin geçmişte karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kalkınma hamlesini sürdürdüğünü ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme politikasında başarı sağladığını belirten Xoşnaw, sözlerini şöyle tamamladı:

"Davos, sağlanan bu ilerlemeleri dünyaya tanıtmak ve daha fazla yatırımcıyı Kürdistan Bölgesi'ne çekmek adına altın bir fırsattır."