Mazlum Abdi ve Ahmed Şaraa toplandı

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa'nın Şam'da bir araya geldiği bildirildi.

Özerk Yönetim'den bir kaynağın bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamaya göre Abdi ve Şaraa arasındaki toplantı başladı.

Bu gelişme, kısa bir süre önce yine Özerk Yönetim kaynaklarının, Mazlum Abdi'nin Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki "stratejik anlaşmayı" görüşmek üzere Şam'a ulaştığını doğrulamasının hemen ardından yaşandı.

Ahmed Şaraa, dün (18 Ocak 2026 Pazar) yaptığı açıklamada SDG ile yeni bir mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Şaraa, söz konusu anlaşmanın temel hedeflerini; "ateşkesin ilanı, ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda devlet otoritesinin yeniden güçlendirilmesi, çatışma bölgelerinde güvenlik ve istikrarın tesisi" olarak sıralamıştı.