Mazlum Abdi Şam'a gitti

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Şam'a ulaştığı bildirildi.

Özerk Yönetim'den bir kaynağın Kurdistan24'e verdiği bilgiye göre bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi), SDG Genel Komutanı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile bir araya gelmek üzere Şam’a gitti.

Abdi'nin, Ahmed Şaraa ile görüşmesinde, Suriye Hükümeti ve SDG arasındaki "stratejik anlaşmanın" detaylarını masaya yatırması bekleniyor.

Ahmed Şaraa, dün (18 Ocak 2026 Pazar) yaptığı açıklamada SDG ile yeni bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Şaraa, anlaşmanın temel amacını; "ateşkesin ilanı, ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda devlet otoritesinin güçlendirilmesi, çatışma bölgelerinde güvenlik ve istikrarın tesisi" olarak sıralamıştı.

Dünkü açıklamasında Şaraa, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin anlaşma içeriğini görüşmek üzere Pazar günü Şam'a gelmesinin beklendiğini, ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle ziyaretin gerçekleşemediğini ifade etmişti.

Şam'a ulaşan Mazlum Abdi'nin bugün Ahmed Şaraa ile bir araya gelerek anlaşma maddelerini nihayete erdirmesi bekleniyor.