Süreç Komisyonunun ortak rapor yazım ekibi 4. kez toplandı

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM), Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bünyesinde yer alan siyasi parti temsilcileri, "Ortak Rapor" çalışmaları kapsamında dördüncü kez toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 19 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya, Mecliste grubu bulunan partilerin yazım ekibi temsilcileri katıldı.

Toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya katılıyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ortak rapor çalışması için TBMM Başkanlığına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rapor yazım sürecinin titizlikle sürdüğünü belirten Emir, "Üzerinde uzlaştığımız konular olduğu gibi, ayrıştığımız hususlar da var. Ancak burada asıl önemli olan; Türkiye’nin barışı, demokrasisi, adaleti ve hukuk devleti için ortak aklı geliştirebilmektir." ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Murat Emir, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Emir, şunları kaydetti:

"Hepimizin temennisi; Suriye'de kimseyi dışlamayan; Türkmenleri, Arapları, Alevileri, Dürzileri ve hiçbir grubu dışarıda bırakmayacak, herkesi vatandaşlık temelinde buluşturan ve barış içinde yaşatacak bir anayasal demokrasinin kurulmasıdır. CHP olarak buna katkı sunmayı görev biliyoruz. Devletimizin de bu süreçte itidalli ve yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyor ve öneriyoruz. Bölgede silahların susması, Türkiye'ye her zaman olumlu yansıyacaktır."

Çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir soru üzerine Emir, sürecin bugün sona ermesini beklemediklerini dile getirdi.

Zamanlama konusunda bir baskı olmadığını ancak sürecin çok uzamaması gerektiğinin farkında olduklarını kaydeden Emir, "Gerekirse daha yoğun çalışabiliriz. Önemli olan; Türkiye’nin önüne hem demokratikleşmeyi, hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifle koyacak; gelecek yıllarda da referans alınabilecek, tarihi ve herkesin sahipleneceği bir metin ortaya çıkarmaktır." şeklinde konuştu.