Katar Başbakanı: Trump'ın Gazze planındaki ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor

“Mısır ve Türkiye ile birlikte önceliğimiz Gazze’deki savaşı ve insani felaketi durdurmak”

49 dakika önce

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bazı konuların "açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini" belirtirken, planının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve müzakereler yoluyla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Gazze’de ateşkes müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı plana ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze planının temel amacının savaşı durdurmak olduğunun altını çizen Al Sani, “Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle İsrail’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor.” dedi.

Katar’ın, Mısır ile birlikte söz konusu planı Hamas heyetine ilettiğini kaydeden Al Sani, “Görüşmeler genel çerçevede gerçekleşti. Hamas sorumlu bir tavır sergileyerek öneriyi inceleyeceklerini bildirdi. Nihai tutum ise diğer Filistinli gruplarla istişare sonrası açıklanacak.” diye konuştu.

Gazze planının, Gazze’de bir Filistin yönetimine işaret ettiğini, bu konunun da Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurgulayan Al Sani, Katar’ın önceliğinin “savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak” olduğunun altını çizdi.

“Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor.” diyen Al Sani, planın en net unsurunun “savaşın durdurulması” olduğunu söyleyerek, çekilme konusunun daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD’nin sunduğu planın savaşın durdurulması yönünde net bir madde içerdiğini, ancak İsrail’in çekilmesine ilişkin detayların hala belirsiz olduğunu belirten Al Sani, “Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir.” dedi.

Katar Başbakanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doha’ya yönelik saldırılar nedeniyle dile getirdiği özre de değinerek, “Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl önemli olan benzer ihlallerin tekrarlanmaması yönünde taahhütte bulunulmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Katar Başbakanı Al Sani, yapılacak Gazze arabuluculuk toplantısına Mısır ve Türkiye’nin de katılacağını hatırlatarak, planın kabul edilmesi halinde, Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilere destek sağlayacak mekanizmalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

Al Sani, Trump tarafından ortaya konan planın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirterek, “Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor.” ifadesini kullandı.

“Şu anki odak noktamız Gazze’de savaşın, açlığın, ölümlerin ve zorla göçün durdurulmasıdır” diyen Al Sani, planın yalnızca genel ilkeler ortaya koyduğunu, ayrıntıların ise müzakerelerle şekilleneceğini söyledi.

Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin topraklarında kalabilmesi ve iki devletli çözümün sağlanabilmesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Al Sani, Mısır ve Türkiye ile birlikte Hamas heyetiyle yapılan görüşmelerde en temel hedefin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu vurguladı.