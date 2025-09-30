MGK: "Komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyecek"

"Terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyecek"

3 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "terörsüz bölge hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyada da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği" vurgulandı.

MGK, 30 Eylül Salı günü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantı 2 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "terör örgütleri" başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü "tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla" yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

“Terörsüz Türkiye” ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır."

MGK toplantısında Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak’ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meselelere de yer verildi. Komşuların bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğin artarak sürdürüleceğinin altı çizildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin mevcut durumun da değerlendirildiği toplantıda, savaşın yayılması riskine işaret eden hadiselerden duyulan endişe dile getirildi ve Türkiye’nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.