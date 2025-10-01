İran Cumhurbaşkanı: Batı'ya teslim olmak bizim kültürümüzde yok

5 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Dünya bizi teslim olmaya zorlamak için baskı yapıyor, ama teslim olmak bizim kültürümüzde yok.” dedi.

Mesud Pazaşkiyan, katıldığı bir törende yaptığı açıklamada, İran’a yönelik hayata geçirilen Snapback mekanizmasına değindi.

İran’ın son nefesine kadar direneceği, taviz vermeyeceği ve diz çökmeyeceğini söyleyen Pezeşkiyan, “Dünya bizi teslim olmaya zorlamak için baskı yapıyor, ama teslim olmak bizim kültürümüzde yok.” diye konuştu.

Ülkesinin dış zorluklarla mücadele konusundaki kararlılığını da yineleyen İran Cumhurbaşkanı, “İran ve İranlılar, milli potansiyelin direniş ve bağımsızlığın temeli olduğunu göz önünde bulundurarak, kendi potansiyellerinin farkına varmalıdırlar.” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan’ın açıklamasına göre İran hükümeti, baskıyı azaltma ve bölgesel iş birliğini artırma çabaları kapsamında komşu ülkelerle ilişkileri iyileştirme de dahil olmak üzere pratik önlemler alacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan “Snapback” mekanizması, son dakika bir anlaşma sağlanamayınca 28 Eylül'de gece yarısı devreye girdi.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya’dan (E3) oluşan ülkeler, mekanizmayı 28 Ağustos’ta tetikledi ve 30 günlük rutin prosedürün sonunda yaptırımlar geri döndü.