KDP-KYB üst düzey toplantısında neler konuşuldu?

39 dakika önce

Başkan Mesud Barzani'nin başkanlığında gerçekleştirilen KDP-KYB üst düzey toplantısının olumlu geçtiği ve yeni kabinenin kurulması ele alındığı bildirildi.

Başkan Barzani, 30 Eylül 2025 Salı günü (bugün) Pirmam'da yapılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) toplantısına başkanlık etti.

Çeşitli kaynaklarının Kurdistan24'e aktardığı bilgiye göre, toplantı olumlu geçti ve yeni kabinenin kurulması ele alındı.

KDP'den bir kaynak, "KYB ve KDP arasında, özellikle hükümet kurma konusunda iyi bir yakınlaşma var. Önümüzdeki iki hafta içinde ilk adım olarak Kürdistan Parlamentosu çalışmalarına ve faaliyetlerine yeniden başlayacak, ardından adımlar atılacak." dedi.

KYB'den bir kaynak ise, toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Toplantıda hükümetin kurulması ve görev dağılımı ele alındı. İki taraf arasında birkaç görüşme daha yapılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

KDP heyetinde Neçirvan Barzani, Mesrur ​​Barzani ve Hoşyar Zebari yer alırken, Bafıl Talabani, Kubad Talabani ve Derbaz Kosret Resul ise KYB heyetini oluşturdu.

Söz konusu toplantı, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, Başkan Barzani’nin Pirmam’da KYB lideri Talabani’yi kabul etmesinin ardından geldi.