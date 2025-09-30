İspanya'dan Küresel Kararlılık Filosu'na çağrısı

25 dakika önce

İspanya, insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye yaklaşan Küresel Kararlılık Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısında bulundu.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre hükümet, Küresel Kararlılık Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.

"Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır.” diyen kaynaklar, Filonun misyonunun takdire şayan ve meşru olduğu ancak üyelerinin hayatlarının her şeyden önce gelmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı kaynaklar ayrıca, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin, "gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini" belirtti.

Gazze'ye doğru yoluna devam eden ve yaklaşık 40 tekneden oluşan Küresel Kararlılık Filosu, son olarak Gazze'ye 120 deniz mili uzaklıkta olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na ilişkin önemli bir açıklama yaparak, ihtiyaç duyulması halinde Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine katkı sağlayacaklarını bildirmişti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Küresel Kararlılık Filosu" ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, bölgedeki insani yardım çabalarını izlediği vurgulanmıştı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

“Sumud” kavramı

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında direnişin sembolü haline geldi.

Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürlerini korumasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemleriyle işgale direnmesini ifade ediyor. Filistin’de “zeytin ağacı” ve “hamile kadın köylü” figürleri Sumud’u simgeleyen başlıca imgeler olarak öne çıkıyor.