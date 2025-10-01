Amedspor’a bir ceza daha!

2 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amedspor’a göğüs reklamındaki Kürtçe ifade nedeniyle bir kez daha para cezası verdi.

Daha önce Sakarya maçında Amedspor’a, göğüs sponsoru “Tezgel” firmasının “Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) reklam ifadesi nedeniyle 110 bin TL para cezası uygulanmıştı.

PFDK, Sarıyer maçı nedeniyle de aynı tutarda ceza verdi.

Cezanın “sportif ekipman talimatına aykırılık” gerekçesiyle verildiği belirtildi. Amedspor, Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca 110 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı.