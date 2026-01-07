Suriye ordusu, Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik saldırı başlattı

2 saat önce

Suriye Hükümetine bağlı ordu ve diğer silahlı gruplar, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırı başlattı.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre Suriye ordusu ve diğer silahlı gruplar Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yeniden saldırılar düzenledi.

Her iki mahallede yaşayan binlerce Kürt vatandaş, Suriye Hükümet güçlerinin bombardımanları sonucu yerlerinden edildi.

Arap basınındaki haberlere göre Hamşat ve Hamzat silahlı grupları Der Hafir kasabasına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı, ayrıca topçu, havan ve diğer ağır silahlarla Halep'in merkezindeki tüm Kürt bölgelerini bombaladı.

Der Hafir kasabası, Halep'in doğusunda yer almaktadır.

Suriye ordusu, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'e yönelik saldırı başlattığını öne sürerek, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzilerini hedef alacağını duyurmuştu.

Suriye Ordusu Operasyon Odası, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayımladığı bildiride, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillerden evlerini terk etmelerini istemişti.

Açıklamada, SDG’nin bu bölgelerdeki tüm mevzilerinin Suriye ordusu için "meşru askeri hedef" sayılacağı belirtilmişti.

Ordu, bu kararın SDG’nin Halep mahallelerine yönelik kapsamlı bir askeri operasyon başlatması üzerine alındığını savunmuştu.

Bildiride, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de yaşayan sivillerin can güvenliklerini korumak amacıyla SDG karargahlarından ve askeri noktalarından derhal uzaklaşmaları istenmişti.

Sivillerin bölgeden tahliyesi için "Avariz Kapısı" ve "Zuhur Caddesi" üzerinden iki güvenli insani koridor açıldığı duyurulmuştu.

Suriye ordusu, sivillerin geçişine imkan tanıyacak bu koridorların bugün yerel saatle 15.00’e kadar açık kalacağını vurgulamıştı.