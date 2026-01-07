SOHR’dan Suriye’ye tepki: İktidar Kürtleri hedef alıyor

3 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik askeri tehditlerin ardından yaptığı açıklamayla, Suriye’deki iktidar güçlerini "mezhepçi suçlar işlemek ve etnik temizlik yapmakla" suçladı.

SOHR, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayımladığı bildiride, Suriye yetkililerine sert eleştiriler yöneltti. Bildiride, ülkedeki farklı bileşenlere karşı sistematik bir suç işlendiği vurgulandı.

İktidar güçlerinin geçmişte kıyı şeridinde Alevilere karşı açıkça mezhepçi suçlar işlediğini, daha sonra benzer senaryonun Sahnaya ve Süveyda’da Dürzi nüfusa karşı uygulandığını hatırlatılırken, "Bugün aynı senaryo, ırkçı bir saikle Kürtleri hedef alarak tekrarlanıyor." denildi

SOHR, Suriye'nin tüm bileşenleriyle güçlü kalacağı mesajını verdi.

SOHR’ın bu sert çıkışı, Suriye Ordusu Operasyon Odasının bugün (7 Ocak 2026) yayımladığı tehditkar bildiriyle eş zamanlı geldi.

Ordu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivilleri uyararak, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait tüm noktaların "meşru askeri hedef" sayılacağını duyurmuştu.

İlham Ahmed: Kürtlere Karşı Soykırım Savaşı İlan Edildi

Suriye Savunma Bakanlığının tehditlerinin ardından Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, X platformu üzerinden sert bir açıklama yaptı.

Ahmed, "Suriye Savunma Bakanlığı, sivil nüfusla dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir." dedi.

Bakanlığın Kürtlere karşı bir "soykırım savaşı" başlattığını vurgulayan Ahmed, hedef alınan kitlenin büyük çoğunluğunun, önceki rejimin zulmünden kaçan ve Afrin’den zorla göç ettirilerek bu mahallelere sığınan mağdurlar olduğuna dikkat çekti.