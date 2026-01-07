Kürt mahallelerinde operasyon alarmı: "Bu bir soykırım girişimidir"

21 dakika önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Suriye Hükümeti Savunma Bakanlığının diyalog çabalarını reddederek savaşı seçtiğini söyledi.

İlham Ahmed, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivil nüfusun yoğun olduğuna dikkat çekerek, bu mahallelere yönelik askeri hamleye sert tepki gösterdi.

Bakanlığın Kürtlere karşı bir soykırım savaşı başlattığını savunan Ahmed, "Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Afrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır." ifadelerini kullandı.

Her iki mahallenin de Savunma Bakanlığına bağlı güçlerce ağır bir kuşatma altında tutulduğuna işaret eden Ahmed, Kürt tarafının 1 Nisan tarihli anlaşmaya sadık kaldığını ancak karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti.

Ahmed, "Diyalog için kurduğumuz tüm temaslara ve sürekli çabalarımıza rağmen, Savunma Bakanlığı görüşmeleri reddediyor." dedi.

Hükümet yetkililerini sorumluluk almaya ve sorunları çatışma yerine akılcı yollarla çözmeye davet eden İlham Ahmed, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Suriyelilerin savaşlardan çektiği acılar yeter. Hükümeti bu yoldan dönmeye, tüm Suriyelileri de savaşı reddederek hakikatin sesini yükseltmeye çağırıyoruz."