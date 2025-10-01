Mesrur Barzani: Benim Hesabım projesi maaş dağıtım sürecini kolaylaştırdı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, "Benim Hesap" projesi ile ilgili, "Proje, maaş dağıtım sürecini kolaylaştırdı, ödemeleri hızlandırdı ve maaşların dağıtımında şeffaflığı artırdı." dedi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü Benim Hesabım projesi hakkında bir mesaj yayınladı.

“Kürdistan Bölgesi'nin yarım milyondan fazla çalışanı ve emeklisinin maaşlarını, Benim Hesabım projesine katılan bankalar aracılığıyla ATM'lerden aldığını görmekten mutluluk duyuyorum." diyen Mesrur Barzani, mesajında şunları kaydetti:

"Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 2023 yılında Benim Hesabım projesini duyurmasından bu yana, bölgede banka hesabı olanların sayısı yüzde 5'ten yüzde 15'in üzerine çıktı."

Projenin bankaları hizmetlerini genişletmeye, şube ve ATM ağlarını artırmaya, müşteri hizmetlerini iyileştirmeye teşvik ettiğini, ayrıca katılımcı bankalardaki mevduatın sürekli arttığını belirten Başbakan Barzani, "Katılımcı bankalar aracılığıyla bugüne kadar 3 milyar dolardan fazla maaş ödendi. Bu, finansal hizmetler sektöründe yeni iş fırsatları yarattı ve bankacılık sektörüne güvenin önünü açtı." dedi.

Ayrıca bankacılık güvenine erişimin ekonomik kalkınma ve yeni kurulan şirketler için hayati önem taşıdığını vurgulayan Mesrur Barzani mesajında, "Proje, maaş dağıtım sürecini kolaylaştırdı, ödemeleri hızlandırdı ve maaşların dağıtımında şeffaflığı artırdı." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin önümüzdeki yıllara yönelik planına ilişkin Mesrur ​​Barzani, hükümetin 2028 yılı sonuna kadar Kürdistan Bölgesi genelinde bankacılık hizmetlerini yüzde 50'nin üzerine çıkaracağını söyledi.

Başbakan Barzani, mesajının son bölümünde, "Bu önemli bir adım, ancak önümüzde yapmamız gereken çok iş var. İnsanların güvenli ve modern bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.