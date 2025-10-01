Duhok Üniversitesi ile Köln Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı

1 saat önce

Duhok Üniversitesi'nden bir heyet, akademik ve bilimsel ilişkileri güçlendirmek, özellikle tıp ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele alanında ortak çalışma olanaklarını görüşmek üzere Almanya'yı ziyaret etti.

Köln Üniversitesi'nin resmi daveti üzerine, Duhok Üniversitesi'nden üst düzey bir heyet üniversiteyi ziyaret etti.

Heyette Duhok Üniversitesi Rektörü Dr. Dawid Suleyman Etroşi, Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Dildar Haci Musa, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Dr. Ahmed Muhammed ve Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi Mueyyed Exali yer aldı.

Duhok Üniversitesi Rektörü Dr. Dawid Etroşi, 2 Ekim 2025 Perşembe günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin amacının akademik ve bilimsel ilişkileri güçlendirmek, özellikle tıp ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele alanında ortak çalışma olanaklarını görüşmek olduğunu söyledi.

Rektör Etroşi, uluslararası düzeyde akademik ilişkileri daha da geliştirmek için yeni bir stratejik adım olarak Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek. "Bu mutabakat, iki üniversite arasındaki bilimsel ve akademik ilişkileri güçlendirmek ve tıp alanında uzmanlık alışverişinde bulunmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor." dedi.

Duhok Üniversitesi'nin Alman eğitim kurumlarıyla uzun yıllardır ilişkileri bulunduğunu belirten Etroşi, "Onlarla çok başarılı projelerimiz oldu. Almanya Hükümeti, Alman üniversiteleri ile Duhok Üniversitesi arasındaki bilimsel ve akademik ilişkilere büyük önem veriyor." sözlerini sarf etti.

Etroşi, "Alman üniversiteleriyle üç ortak sertifikamız var. Ayrıca, Duhok Üniversitesi bünyesinde uyuşturucu kullanan kişileri tedavi etmek için Almanya ile ortak bir projemiz var." dedi.

Dün (1 Ekim 2025 Çarşamba günü) söz konusu ziyaret kapsamında Duhok Üniversitesi Rektörü, Köln Üniversitesi Rektörü ve Alman DAAD Başkanı Dr. Joybrato Mukharji ile bir araya gelmişti.