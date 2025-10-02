Marmara Denizi'nde deprem!

1 saat önce

Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre merkez üssü Marmara Denizi olan 5 büyüklüğündeki sarsıntı saat 14.55’te kaydedildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 18,24 kilometre uzaklıktaki depremin, 6.71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." dedi.