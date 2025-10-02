Marmara Denizi'nde deprem!
Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı.
Paylaşılan bilgilere göre merkez üssü Marmara Denizi olan 5 büyüklüğündeki sarsıntı saat 14.55’te kaydedildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 18,24 kilometre uzaklıktaki depremin, 6.71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:55:04 TSİ
Enlem:40.80361 N
Boylam:27.925 E
Derinlik:6.71 km
Detay:https://t.co/gN5Jfa4SFI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." dedi.