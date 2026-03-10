Irak Dışişleri Bakanlığı: Diplomatik misyonları koruma konusunda kararlıyız

56 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve Kürdistan Bölgesi’ndeki diplomatik misyonlar ile konsolosluk binalarını hedef alan saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlık tarafından 10 Mart 2026 Salı günü yapılan resmi açıklamada, Irak Hükümetinin diplomatik temsilciliklerin güvenliği konusundaki tavrının net olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu ve kınandığını belirtti.

Açıklamada, Irak'ın diplomatik misyonları koruma konusundaki kararlılığı şu ifadelerle dile getirildi:

"Irak'ın duruşu değişmezdir; diplomatik temsilciliklere ve konsolosluklara yönelik her türlü saldırıyı reddediyoruz. İlgili uluslararası anlaşmalar uyarınca, bu misyonların görevlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmelerini sağlamak için koruma tedbirlerini en üst düzeyde uygulama konusunda kararlıyız.”

Irak makamlarının bu temsilcilikleri hedef alan her türlü saldırının takipçisi olma konusundaki kararlılığının altı çizilen açıklamada, söz konusu saldırılarla bağlantısı bulunan her bir şahıs hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Ayrıca, diplomatik misyon ve konsoloslukların güvenliğini sağlama, bu tür saldırıların tekerrür etmesini önleme ve Irak’ın diğer ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini koruma konusundaki taahhütler yinelendi.