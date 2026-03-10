İran füzelerine karşı Malatya'ya Patriot konuşlandırıldı

3 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ülke hava sahasının korunması amacıyla Malatya’ya Patriot hava savunma sisteminin konuşlandırıldığını duyurdu.

MSB, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen bir haftada iki mühimmat parçasının Türkiye'ye düşmesinin ardından önlemlerin artırıldığını bildirdi.

Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını aktaran MSB, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır." denildi.

Açıklamada aynı zamanda, "Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen füzeler imha edilmişti.

4 Mat 2026 tarihinde Türk hava sahasına yönelen bir İran füzesi imha edilmiş, parçaları ise Hatay'a düşmüştü.

İsrail'in İrana karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine Güneyşehir Mahallesi'ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düşmüştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gelerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrılarak yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletilmişti.

Patriot nedir?

ABD merkezli havacılık ve savunma devi Raytheon tarafından üretilen MIM-104 Patriot, başlangıçta yüksekten uçan uçakları önlemek için geliştirilmiş bir karadan havaya füze (SAM) sistemidir. 1980'lerde taktik balistik füzelerin yeni tehdidine odaklanacak şekilde modifiye edilmiştir.

ABD'nin yanı sıra Patriot sistemleri Hollanda, Almanya, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Tayvan, Yunanistan, İspanya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Romanya, İsveç, Polonya , Bahreyn ve İsviçre'ye de tedarik edilmiştir.

2013 yılında Türkiye Almanya, Hollanda ve ABD’den Patriot sistemi tedarik etmişti.