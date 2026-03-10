Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki tüm sınır kapıları yeniden açılıyor

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği, önümüzdeki birkaç gün içinde Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki tüm sınır kapılarının tamamen trafiğe açılacağını duyurdu.

İran İslam Cumhuriyeti ile ABD ve İsrail arasında son günlerde yaşanan gerilimler nedeniyle kapatılan sınır kapılarına ilişkin yeni gelişmeler bugün (10 Mart 2026 Salı günü) paylaşıldı.

Gerilim sürecinde sadece Başmak Sınır Kapısı’nın açık kaldığı hatırlatılan açıklamada, kapalı olan diğer noktaların da açılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, 8 Mart 2026 tarihinde Tewêle'deki Şuşme Sınır Kapısı'nın açıldığı, 9 Mart 2026 akşamı ise Seyranban Sınır Kapısı'nın ticaret trafiğine açıldığı ifade edildi.

İthalat ve İhracatçılar Birliği, mevcut duruma ilişkin şu verileri paylaştı:

"Şu an itibarıyla Başmak Sınır Kapısı’ndan günlük yaklaşık 500 kamyon transit yük ve İran menşeli ürün girişi yapılmaktadır; bu sayı giderek artmaktadır. İthal edilen ürünlerin büyük çoğunluğunu meyve, sebze, süt ürünleri, gazlı içecekler, meyve suları ve atıştırmalıklar gibi temel gıda maddeleri oluşturmaktadır."

Açıklamanın sonunda, önümüzdeki günlerde Haci Omeran ve Pervizhan sınır kapılarının da faaliyete geçmesinin beklendiği ve bölgedeki ticari durumun tamamen normale döneceği vurgulandı.