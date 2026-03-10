CENTCOM, İran operasyonunun 10 günlük bilançosunu açıkladı

2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlatılan "Destansı Gazap" (Epic of Fury) operasyonunun ilk 10 gününe ilişkin resmi raporunu yayımladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonun ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran’ın askeri ile güvenlik altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Rapora göre 10 günlük süre zarfında stratejik öneme sahip 5 binden fazla hedef başarıyla vuruldu.

Operasyon kapsamında imha edilen hedefler arasında Devrim Muhafızları Ordusu’na ait komuta merkezleri, İnsansız hava aracı (İHA) ve balistik füze üretim tesisleri ve gemi savar füze fırlatma platformlarının yer aldığı kaydedildi.

CENTCOM, deniz operasyonlarında İran’a ait 50’den fazla gemi ve denizaltının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İran’ın hava savunma ve askeri haberleşme sistemlerini tamamen felç etmek amacıyla düzenlenen bu saldırılarda; gelişmiş savaş uçaklarının yanı sıra B-1, B-2 ve B-52 tipi dev stratejik bombardıman uçakları ile "tanımlanmamış özel yetenekli" silah sistemleri kullanıldı.