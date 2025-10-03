Irak’ta silahlı gruplar Parlamento seçimlerine katılıyor

30 dakika önce

ABD’nin terör listesinde yer alan Irak'taki bazı silahlı gruplar, Irak Parlamento seçimlerine katılıyor ve siyasi partilerle ittifaklar kuruyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Eylül 2025’te Nuceba Hareketi, Seyyid Şuheda Tugayları, Ensarullah Evfiya Hareketi ve Irak İmam Ali Tugayları’nın "terör" listesine alındığını açıklamıştı. Bu silahlı gruplardan üçü, şu anda farklı isimler altında siyasi kanat olarak yaklaşan Parlamento seçimlerine katılıyor.

ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için “tüm araçları kullanacağını” vurgulayan Marco Rubio, bu grupların İran ile yakın bağlantılarına dikkat çekerek, “Tahran’ın bu örgütlere Irak genelinde saldırı planlamaları ve gerçekleştirmeleri konusunda destek veriyor.” demişti.

Seyyid Şuheda (Muntesirun), Irak İmam Ali Tugayları (Irak İslami Hareketi) ve Ensarullah Evfiya (Sıdk ve Ata Hareketi) adlarıyla seçimlere katılıyor. Ancak Nuceba Hareketi, çok sayıda adayla anlaşmaya varmasına rağmen henüz seçimlere katılmak için adım atmadı.

Yüksek Seçim Komisyonu'na göre Irak’ta 11 Kasım’da yapılması planlanan Parlamento seçimlerinde 7 bin 926 aday yarışacak.