Joe Wilson: Kürdistan Bölgesi'nin kalkınması bizim için önemli

3 saat önce

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Kürdistan Bölgesi'nin kalkınması ve özgürlüğünün kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Joe Wilson, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Kürdistan Bölgesi’nin konumu ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi halkının ABD için ilham kaynağı olduğunu belirten Joe Wilson, “Bölgede birçok sorun ve zorluk olmasına rağmen, Kürdistan Bölgesi'nin kalkınması ve özgürlüğü bizim için önemlidir.” dedi.

Wilson, "Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının ve egemenliğinin devam etmesi önemlidir, Irak'ın istikrarı için bile Kürdistan Bölgesi çok önemlidir.” ifadesini kullandı.

ABD Kongre Üyesi, “Kürdistan Bölgesi'nin kabiliyetlerini ve bütünlüğünü” takdir ettiklerini dile getirdi.