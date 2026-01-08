SDG: Deyrizor’da DAİŞ saldırısı püskürtüldü, Halep’te bombardıman sürüyor

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Deyrizor kırsalında DAİŞ’in uyuyan hücreleri tarafından düzenlenen bir saldırının engellendiğini belirtirken, eş zamanlı olarak Halep ve Deyr Hafir bölgelerinin Şam Hükümetine bağlı güçler tarafından bombalandığını bildirdi.

SDG, 8 Ocak 2026 Perşembe sabahı yaptığı yazılı açıklamada, güçlerinin DAİŞ ve Şam Hükümetine bağlı grupların saldırılarına karşı yürüttüğü operasyonlara dair detayları paylaştı.

Açıklamaya göre DAİŞ’e bağlı bir uyuyan hücre, Deyrizor’un doğu kırsalındaki Maraşde beldesinde bulunan SDG askeri noktasına saldırı girişiminde bulundu. Saldırıda ağır silahların kullanıldığı belirtildi.

SDG, saldırıya anında ve sert bir şekilde karşılık verildiğini, çıkan çatışmada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Saldırının püskürtülmesinin ardından bölge güvenliğini sağlamak ve olası sızmaları önlemek amacıyla geniş çaplı arama-tarama operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, DAİŞ saldırısıyla eş zamanlı olarak Şam Hükümetine bağlı "Amşat" grubunun Deyr Hafir beldesini top ve havan atışlarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği aktarılırken, DAİŞ ve Şam yanlısı grupların saldırılarının eş zamanlı gerçekleşmesinin, "bölge istikrarını bozmaya yönelik koordineli bir çaba" olduğuna dikkat çekti.

Halep İç Güvenlik Güçleri Basın Merkezi de bir açıklama yaparak, Halep’teki saldırıların bilançosunu paylaştı.

Açıklamada, gece saat 03:49 sularında Şam Hükümetine bağlı grupların Halep’in Şakif Mahallesi’ne 5 top mermisi attığı bildirildi.

Saldırıların şiddetinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’nin doğu kesiminin tanklar ve "Grad" füzeleriyle hedef alındığı vurgulandı.

Bombardıman sonucu sivil yerleşim yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştuğu, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybının kaydedilmediği aktarıldı.

SDG, bölge güvenliğini tehdit eden her türlü girişime sert karşılık verileceğini ve sivillerin korunması için operasyonların süreceğini yineledi.