İsviçre’deki yangın faciasında ihmal şüphesi: İşletmecinin suç dosyası kabarık

5 saat önce

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı gecesi 40 kişinin yaşamını yitirdiği bar yangınıyla ilgili soruşturma derinleşirken, mekanın işletmecisinin Fransa'da "fuhuş ve dolandırıcılık" suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan ve soruşturma dosyasına yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre faciaya sahne olan barın işletmecisi Jacques Moretti'nin geçmişte çeşitli suçlardan hüküm giydiği belirlendi. Moretti'nin 2008 yılında Fransa'nın Annecy kentinde "fuhuş" suçlamasıyla yargılandığı ve 8'i ertelemeli olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

İşletmecinin ayrıca 2010 yılında Bastia kentinde "yolsuzluk ve dolandırıcılık" suçlarından da suçlu bulunduğu bildirildi.

Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fransız asıllı işletmeci ve eşinin, savcılık tarafından "kaçma şüphesi bulunmadığı" gerekçesiyle serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanacak olması İsviçre kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Mekanın uzun süredir denetlenmediği iddiaları gündemdeki yerini korurken, bar yönetiminin reşit olmayan çocukların gece kulübüne girişine izin vermesi ihmaller zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Faciada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, kurbanların yaşlarının 14 ile 39 arasında değiştiği açıklandı. Ölen 40 kişi arasında çok sayıda 18 yaş altı bireyin bulunması, denetim eksikliği tartışmalarını alevlendirdi.

Ne olmuştu?

İsviçre'nin Valais kantonuna bağlı Crans-Montana kasabasındaki bir barda, yılbaşı kutlamaları sırasında yangın çıkmıştı.

Görgü tanıkları, facianın şampanya şişelerine takılan maytaplardan kaynaklandığını öne sürmüştü.

İsviçreli yetkililer olayda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısının 47 olduğunu iddia etmişti.

Yaralı sayısının fazlalığı nedeniyle bölgedeki hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolmuş, çok sayıda yaralı tedavi için komşu ülkelere sevk edilmişti.