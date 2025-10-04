Diasporadaki vatandaşlardan Irak Hükümetine çağrı

55 dakika önce

Almanya'daki Kürt Diasporası Temsilcisi Viyan Yusuf, yurt dışında yaşayan Iraklıların demokratik süreç çerçevesinde seçimlere katılma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Viyan Yusuf, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü Kurdistan24’e verdiği demeçte, “Irak diasporasını oy kullanma hakkından mahrum bırakmak bize haksızlıktır. Çünkü demokratik süreç çerçevesinde istediğimiz partiye oy verme hakkımız var.” dedi.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun, diasporadaki katılımın düşük olduğunu iddia etmesine ilişkin ise Yusuf, “Bu asılsız bir bahane. 2005'ten 2010'a kadar yaklaşık beş milyon Iraklı diasporada oy kullandı. Bu yurt dışında yaşayan vatandaşları süreçten dışlamak için uydurulmuş siyasi bahanelerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce COVİD-19 nedeniyle seçimlere katılmaları için olanak tanınmadığını ve bunu anlayabildikleri söyleyen Yusuf, “Anacak bu yıl hiçbir bahaneleri yok, bu nedenle bu sorunu en kısa sürede çözmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, teknik ve mali engeller gerekçesiyle yurt dışındaki Iraklıların Parlamento seçimlerinde oy kullanmasını üst üste ikinci kez yasakladı. Resmi olmayan istatistiklere göre ise yurt dışında yaklaşık 4 milyon Iraklı yaşıyor ve bunlardan 1 milyon 800 bininin oy kullanma hakkı bulunuyor.