Erdoğan: "Hamas’ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın Gazze’de ateşkes için hazırlanan plana yanıtı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yanıtın kalıcı barış için önemli bir adım olduğunu belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır."

Türkiye’nin iki devletli çözüm için mücadele edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

Ne olmuştu?

Hamas'tan Trump’ın Gazze teklifindeki esir değişimine ilişkin yanıt

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze teklifindeki esir değişimine olumlu yanıt verirken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın teklifini sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtilmişti.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yinelemişti.

Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetmişti.

İsrail'den Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı

Öte yandan Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği duyuruldu. İsrail ordu radyosu, ordunun askeri faaliyetleri minimumda tutacağını ve sadece savunma odaklı hareket edeceğini bildirmişti.

İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi." denildi.Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir." sözleri kullanılmıştı.