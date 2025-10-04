Trump: İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurdu

16 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurduğunu belirtirken, ateşkesin gecikmesine daha fazla tahammül edilemeyeceğini bu nedenle ateşkesle ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Donald Trump, 4 Nisan 2025 Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail, tutukluları serbest bırakmak ve Orta Doğu barış sürecinin başarısı için Gazze'ye yönelik bombalama eylemlerini geçici olarak durdurdu; bu konudaki çabalarını takdir ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Hamas'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Aksi takdirde sonuç kötü olacak.” dedi.

Donald Trump, “Gazze'de ateşkesin bir an önce ilan edilmesi ve herkese adil davranılması” gerektiğini savundu.